Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился комментарием по поводу возможного ухода Георгия Джикии из московского клуба. По словам Кавазашвили, его не устраивает нынешняя игра «Спартака» в обороне из-за большого количества ошибок.
Кавазашвили добавил, что не знает, поможет ли приобретение новых футболистов улучшить оборонительную игру коллектива. Бывший футболист также сообщил о своем желании увидеть прежнюю игру «Спартака», которая, по словам Кавазашвили, была здоровской.
«Избавляться от Джикии это не совсем правильно. Когда Дуарте играет на поле, у меня появляются сомнения — правильно ли мы наигрываем этого защитника? Но это вопрос Абаскаля и его тренерского штаба, решать только им», - передает слова Кавазашвили Betonmobile.
Кавазашвили: избавляться от Джикии это не совсем правильно
Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном уходе Георгия Джикии из состава «красно-белых».
Фото: "Чемпионат"