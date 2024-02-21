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Кавазашвили: избавляться от Джикии это не совсем правильно

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Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном уходе Георгия Джикии из состава «красно-белых».
Фото: "Чемпионат"
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился комментарием по поводу возможного ухода Георгия Джикии из московского клуба. По словам Кавазашвили, его не устраивает нынешняя игра «Спартака» в обороне из-за большого количества ошибок.

Кавазашвили добавил, что не знает, поможет ли приобретение новых футболистов улучшить оборонительную игру коллектива. Бывший футболист также сообщил о своем желании увидеть прежнюю игру «Спартака», которая, по словам Кавазашвили, была здоровской.

«Избавляться от Джикии это не совсем правильно. Когда Дуарте играет на поле, у меня появляются сомнения — правильно ли мы наигрываем этого защитника? Но это вопрос Абаскаля и его тренерского штаба, решать только им», - передает слова Кавазашвили Betonmobile.

Кавазашвили Спартак Джикия
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