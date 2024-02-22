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Metaratings: Маслов решил остаться в “Спартаке”

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Защитник московского “Спартака” Павел Маслов определился со своим будущим.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, Маслов решил остаться в “Спартаке”. Его переход в “Урарту” не состоится. Команда из Армении не готова брать на себя часть зарплаты Павла.

Ранее стало известно о том, что “Спартак” убрал Маслова из заявки на сезон.

Напомним, Павел в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в одном матче. Он не отметился результативными действиями.

Источник: Metaratings



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