– Он полтора года был с нами. Может быть, не все получалось, было достаточное количество травм. Но когда он выходил, например, в финале Кубка России, то безусловно вносил серьезный вклад. Костя был частью нашей команды.
Ранее стало известно о том, что полузащитник ЦСКА Константин Кучаев продолжит карьеру в нижегородском “Пари НН”.
Напомним, Константин Кучаев оказался в системе московского ЦСКА в 2015 году. Вместе с армейцами россиянин выиграл один трофей – в прошлом году он завоевал Суперкубок страны с красно-синими в 2023 году.
Источник: “Чемпионат”
Федотов: у Кучаева не все получалось в ЦСКА, было достаточное количество травм
Наставник ЦСКА Владимир Федотов оценил значимость полузащитника Константина Кучаева для команды.
Фото: "Матч ТВ"