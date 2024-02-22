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Федотов: у Кучаева не все получалось в ЦСКА, было достаточное количество травм

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Наставник ЦСКА Владимир Федотов оценил значимость полузащитника Константина Кучаева для команды.
Фото: "Матч ТВ"
– Он полтора года был с нами. Может быть, не все получалось, было достаточное количество травм. Но когда он выходил, например, в финале Кубка России, то безусловно вносил серьезный вклад. Костя был частью нашей команды.

Ранее стало известно о том, что полузащитник ЦСКА Константин Кучаев продолжит карьеру в нижегородском “Пари НН”.

Напомним, Константин Кучаев оказался в системе московского ЦСКА в 2015 году. Вместе с армейцами россиянин выиграл один трофей – в прошлом году он завоевал Суперкубок страны с красно-синими в 2023 году.

Источник: “Чемпионат”

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