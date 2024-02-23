"Заим приступит к тренировкам в общей группе с 27 февраля", - приводит "РБ Спорт" слова агента.
Напомним, центральный полузащитник "Ахмата" Заим Диванович продолжает восстановление после операции на крестообразных связках. В этом сезоне 23-летний черногорский хавбек провел за грозненскую команду 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России, в которых не отличился голевыми действиями.
Агент: Диванович вернется в общую группу "Ахмата" 27 февраля
Агент хавбека "Ахмата" Заима Дивановича Флорин Биба рассказал, когда его клиент вернется к тренировкам в общей группе.
Фото: ФК "Ахмат"