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Агент: Диванович вернется в общую группу "Ахмата" 27 февраля

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Агент хавбека "Ахмата" Заима Дивановича Флорин Биба рассказал, когда его клиент вернется к тренировкам в общей группе.
Фото: ФК "Ахмат"
"Заим приступит к тренировкам в общей группе с 27 февраля", - приводит "РБ Спорт" слова агента.

Напомним, центральный полузащитник "Ахмата" Заим Диванович продолжает восстановление после операции на крестообразных связках. В этом сезоне 23-летний черногорский хавбек провел за грозненскую команду 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России, в которых не отличился голевыми действиями.

Ахмат
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