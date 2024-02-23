"Этой зимой конкретики особо не было. Родриго интересен вариант с РПЛ. Летом трансфер вполне возможен", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Напомним, Родриго Нестором, играющим на позиции центрального полузащитника, в это зимнее трансферное окно интересовался петербургский "Зенит".
В прошлом сезоне Нестор сыграл за "Сан-Паулу" 54 матча, в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 9 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с бразильским клубом истекает в июне 2028 году.
Агент полузащитника "Сан-Паулу" Нестора: Родриго интересен вариант с РПЛ. Летом трансфер вполне возможен
Агент Десио Берман, представляющий интересы хавбека "Сан-Паулу" Родриго Нестора, рассказал о возможном трансфере его клиента в РПЛ будущим летом.
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