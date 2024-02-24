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Чистяков: возраст берет свое – когда Дзюба играл в “Зените”, он был посильнее

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Защитник “Сочи” Дмитрий Чистяков поделился мыслями об игре форварда “Локомотива” Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
– Конечно, возраст берет свое, но он не старый. 35 лет — нормальный возраст. Не скажу, что он когда-то был быстрым, но, может быть, с возрастом скорость где-то теряется. Наверное, раньше, когда играл в “Зените”, он был посильнее. Но Дзюба остается Дзюбой.

Дзюбе 35 лет. Текущий трудовой контракт нападающего с московским “Локомотивом” истекает в июне. В этом сезоне Артем принял участие в 20 матчах, в которых забил четыре мяча.

Напомним, Дмитрий Чистяков этой зимой на правах аренды перешел из петербургского “Зенита” в “Сочи”. Действующее трудовое соглашение защитника с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года. Ранее вместе с Артемом Дзюбой Чистяков выступал за петербургский клуб.

Источник: "РБ Спорт"

Чистяков Зенит Сочи Локомотив Дзюба
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