– Конечно, возраст берет свое, но он не старый. 35 лет — нормальный возраст. Не скажу, что он когда-то был быстрым, но, может быть, с возрастом скорость где-то теряется. Наверное, раньше, когда играл в “Зените”, он был посильнее. Но Дзюба остается Дзюбой.
Дзюбе 35 лет. Текущий трудовой контракт нападающего с московским “Локомотивом” истекает в июне. В этом сезоне Артем принял участие в 20 матчах, в которых забил четыре мяча.
Напомним, Дмитрий Чистяков этой зимой на правах аренды перешел из петербургского “Зенита” в “Сочи”. Действующее трудовое соглашение защитника с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года. Ранее вместе с Артемом Дзюбой Чистяков выступал за петербургский клуб.
Источник: "РБ Спорт"
Чистяков: возраст берет свое – когда Дзюба играл в “Зените”, он был посильнее
Защитник “Сочи” Дмитрий Чистяков поделился мыслями об игре форварда “Локомотива” Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"