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Чистяков – и решении Кругового покинуть “Зенит”: он правильно поступил

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Защитник “Зенита” Дмитрий Чистяков, выступающий в составе “Сочи” на правах аренды, оценил решение фулбэка сборной России Данила Кругового уйти из стана сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
– Конечно, удивило, что Круговой перешел. Но он все время сидел под Сантосом, который не получает травм и вообще, по моему мнению, лучший игрок в команде. Поэтому, наверное, он правильно поступил.

Напомним, этой зимой стало известно о том, что защитник Данил Круговой покинет “Зенит” предстоящим летом, когда его контракт с сине-бело-голубыми закончится. Кроме того, россиянин уже успел заключить 4-летний трудовой договор с московским ЦСКА. После того, как петербургский клуб узнал об этом, он отправил Кругового в “Зенит-2”.

Источник: “РБ Спорт”

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