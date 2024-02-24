– Я убежден, что все в его руках и он сам должен определиться, нужна ли ему тренерская карьера. Все, что касается футбола, у Дзагоева везде может получиться. Он умный парень.
Отметим, что этой зимой бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев проходил тренерскую стажировку в стане самарских “Крыльев Советов”. Рулевым “волжан” является Игорь Осинькин.
Напомним, в ноябре 2023 года Алан Дзагоев принял решение завершить профессиональную футбольную карьеру.
Источник: Metaratings
Корниленко – о перспективах Дзагоева в тренерской карьере: в футболе у Алана везде может получиться
Спортивный директор “Крыльев Советов” Сергей Корниленко высказался о перспективах Алана Дзагоева в тренерской карьере.
Фото: "Матч ТВ"