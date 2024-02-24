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Корниленко – о перспективах Дзагоева в тренерской карьере: в футболе у Алана везде может получиться

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Спортивный директор “Крыльев Советов” Сергей Корниленко высказался о перспективах Алана Дзагоева в тренерской карьере.
Фото: "Матч ТВ"
– Я убежден, что все в его руках и он сам должен определиться, нужна ли ему тренерская карьера. Все, что касается футбола, у Дзагоева везде может получиться. Он умный парень.

Отметим, что этой зимой бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев проходил тренерскую стажировку в стане самарских “Крыльев Советов”. Рулевым “волжан” является Игорь Осинькин.

Напомним, в ноябре 2023 года Алан Дзагоев принял решение завершить профессиональную футбольную карьеру.

Источник: Metaratings

Корниленко Дзагоев Крылья Советов
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