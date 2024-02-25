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Агент: Карраскаль провел отличную предсезонку и полностью готов к возобновлению сезона

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Футбольный агент полузащитника "Динамо" Хорхе Карраскаля Пабло Боселли считает, что его клиент полностью готов к весенней части сезона РПЛ.
Фото: Чемпионат.com
"Форма Хорхе? Он провел отличную предсезонку и полностью готов провести вторую часть сезона на хорошем уровне", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль пополнил состав московского "Динамо" летом 2023 года. В активе 25-летнего колумбийского хавбека 15 матчей за "бело-голубых" во всех турнирах и одна голевая передача.

"Динамо" возобновит текущий сезон 3 марта игрой 19-го тура РПЛ против столичного "Локомотива".

Карраскаль Динамо
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