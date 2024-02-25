- Да я вообще не понимаю, какая цель у этого. Что, деньги решают вопрос о том, кто должен играть в футбол? Футболист выходит на поле, давайте дадим ему 15 минут, потому что на него надо платить налог, а денег не хватает. А этому - 17 минут. А тому - 20, так как средств сегодня нет в бюджете. Пахнет каким-то юмором из "Камеди клаб".
Напомним, в среду, 21 февраля, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что в течение полугода в российской Премьер-лиге будет рассмотрен вопрос введения налога на легионеров.
"Факел" занимает 11-е место в турнирной таблице по итогам осенней части текущего чемпионата России. Команда Сергея Ташуева набрала 21 очко в 18 сыгранных матчах. Отрыв воронежцев от зоны стыковых матчей за право остаться на будущий сезон в РПЛ на данный момент составляет четыре балла. "Факел" возобновит сезон 3 марта гостевым поединком против "Пари Нижний Новгород".
Источник: "РБ Спорт"
Главный тренер "Факела" Ташуев - о налоге на легионеров: пахнет каким-то юмором из "Камеди клаб"
Наставник воронежского "Факела" Сергей Ташуев прокомментировал идею на введение в чемпионате России налога на легионеров.
Фото: "СЭ"