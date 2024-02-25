"Динамо" укомплектованная во всех линиях команда. Если бы клуб очень хотел усилиться и им это реально было бы очень нужно, они бы приложили все усилия и сделали бы все, чтобы найти игроков. Значит, главного тренера и руководство устраивает, что "Динамо" имеет сейчас", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно московское "Динамо" не приобрело ни одного игрока, однако основной состав клуба покинул Даниил Лесовой, который присоединился к "Маккаби" из Хайфы. После 18-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков. После зимней паузы "бело-голубые" сыграют с "Локомотивом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Колыванов: "Динамо" - укомплектованная во всех линиях команда
Экс-игрок "Динамо" Игорь Колыванов высказался о зимнем трансферном окне "бело-голубых".
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