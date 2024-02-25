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Черчесов: какую команду хотел бы возглавить? Ответ будет по-еврейски – сборную Аргентины

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, какую команду хотел бы сейчас возглавить.
Фото: "Матч ТВ"
— Знаете, если я кого-то сейчас назову, то завтра прочитаю, что буду там работать. Ответ будет по-еврейски: пусть будет сборная Аргентины, меня туда точно не позовут.

Отметим, что сейчас Станислав Черчесов находится без работы. Его последним клубом является “Ференцварош”. С 2016 по 2021 год Станислав Саламович руководил сборной России.

Напомним, сборная Аргентина является действующим чемпионом мира по футболу и победителем Кубка Америки.

Источник: “Матч ТВ”

Черчесов Сборная Аргентины
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