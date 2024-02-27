"Да, это правда. Мы сейчас работаем с Евгением Шевелевым и другими коллегами из спортивного блока ЦСКА. На днях у нас встреча с Романом Юрьевичем, обговорим все детали. Надеюсь, что скоро приступлю к работе, которая мне очень интересна. Хочу быть полезным клубу и в этом качестве", - цитирует Дзагоева "СЭ".
Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год, полузащитник провел за московский клуб 395 матчей, забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи. Позже игрок выступал за казанский "Рубин", а закончил карьеру в греческой "Ламии" в ноябре 2023 года. Также Алан принял участие в 59-ти встречах за сборную России и отметился 9-ю голами. Напомним, что московское ЦСКА занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата после 18-ти сыгранных туров и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. После зимней паузы команда Владимира Федотова сыграет с "Оренбургом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Дзагоев - о стажировке в ЦСКА: надеюсь, что скоро приступлю к работе, которая мне очень интересна, хочу быть полезным клубу
Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев высказался о стажировке в московском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА