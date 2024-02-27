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Защита Промеса подала апелляцию на приговор суда с шестью годами лишения свободы

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Представители 32-летнего вингера "Спартака" Квинси Промеса обжаловали приговор футболиста к 6 годам тюрьмы судом Нидерландов по обвинению в организации контрабанды запрещённых веществ.
Фото: Sportbox
Защита 32-летнего голландского атакующего полузащитника "Спартака" Квинси Промеса подала апелляцию на решение суда Нидерландов по делу об участии игрока в контрабанде наркотических веществ, сообщают СМИ со ссылкой на прокуратуру Амстердама.

Ранее стало известно, что футболист был приговорён судом Нидерландов к шести годам лишения свободы по обвинению в организации контрабанды крупной партии запрещённых веществ. Также Промес был приговорён к полутора годам заключения за нападение на своего двоюродного брата с применением холодного оружия.

В настоящее время футболист находится в расположении московского "Спартака". В текущем сезоне на счету Промеса 21 матч за красно-белых во всех турнирах, 8 забитых голов и 8 результативных передач.

Источник: РИА Новости

Спартак Промес
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