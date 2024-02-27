- Креатива, который терять нельзя, у "Краснодара" меньше, чем у "Зенита". Два-три тура - и они покатятся вниз. Причем сильно, третья строчка может быть за счастье. "Зенит" может вернуть первое место уже в игре со "Спартаком", и интрига через пару туров станет затухать, - передаёт слова Билялетдинова Metaratings.ru.
"Краснодар" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги по итога осенней части сезона, набрав 38 очков в 18 матчах. Ближайшего преследователя "Зенит" чёрно-зелёные опережают на 2 очка. "Быки" возобновят сезон домашним матчем с казанским "Рубином" 2 марта, в этот же день чуть позже сине-бело-голубые встретятся на своём поле с московским "Спартаком".
Третье место в таблице РПЛ занимает московское "Динамо", которое отстаёт от "Краснодара" на 6 очков и начнёт весенний отрезок сезона 3 марта домашним дерби с "Локомотивом".
Ринат Билялетдинов: два-три тура - и "Краснодар" покатится вниз. "Зенит" может вернуть первое место уже со "Спартаком"
Экс-главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов дал прогноз на чемпионскую гонку в РПЛ в весенней части текущего сезона.
Фото: ФК "Рубин"