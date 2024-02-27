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Полузащитник "Спартака" Игнатов: мы играем ради первого места в таблице, чемпионских титулов и кубков

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Игрок московского "Спартака" Михаил Игнатов высказался об итогах первой части сезона для "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"
"Это не тот результат, которого бы мы хотели. Я уже говорил, что это часть истории, после которой нужно сделать верные выводы. В таком клубе задача должна быть самая максимальная. Мы играем ради первого места в таблице, чемпионских титулов и кубков, по-другому никак", - цитирует Игнатова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Игнатов провел за "Спартак" 21 матч и отметился 3-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 2,8 миллионов евро. Напомним, после 18-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы московский клуб сыграет с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Спартак Игнатов
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