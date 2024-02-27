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Семшов: думаю, ЦСКА сможет побороться за третье место

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Бывший игрок ЦСКА Игорь Семшов высказался о второй части чемпионата для "армейцев".
Фото: РФС
"Думаю, армейцы смогут побороться за третье место. Не сказал бы, что состав слабее, чем у конкурентов. У ЦСКА он даже стабильнее. Может, нет каких-то громких приобретений. С другой стороны, все важные игроки остались, кроме Кучаева", - цитирует Семшова "РБ Спорт".

Напомним, что после 18-ти сыгранных туров ЦСКА занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. После зимней паузы команда Владимира Федотова сыграет с "Оренбургом" в рамках 19-го тура РПЛ. В тройке лидеров также находится петербургский "Зенит" и московское "Динамо".

ЦСКА Семшов
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