"Думаю, армейцы смогут побороться за третье место. Не сказал бы, что состав слабее, чем у конкурентов. У ЦСКА он даже стабильнее. Может, нет каких-то громких приобретений. С другой стороны, все важные игроки остались, кроме Кучаева", - цитирует Семшова "РБ Спорт".
Напомним, что после 18-ти сыгранных туров ЦСКА занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. После зимней паузы команда Владимира Федотова сыграет с "Оренбургом" в рамках 19-го тура РПЛ. В тройке лидеров также находится петербургский "Зенит" и московское "Динамо".
Семшов: думаю, ЦСКА сможет побороться за третье место
Бывший игрок ЦСКА Игорь Семшов высказался о второй части чемпионата для "армейцев".
Фото: РФС