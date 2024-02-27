"Трофеи "Зенита" – это его заслуга. Он человек опытный, поиграл за границей. Знает, как вести себя с иностранцами. Конечно, ему сильно помогают ассистенты и сам коллектив, который он создал. Тот же Тимощук обладает большим опытом. Все руководство "Газпрома" тоже ему доверяет. Все это служит подспорьем для его успеха", - цитирует Масалитина "Евро-Футбол".
Сергей Семак возглавил петербургский "Зенит" в 2018 году, под его руководством клуб становился чемпионом России пять раз кряду. Ранее Сергей Богданович был главным тренером "Уфы", а также входил в тренерский штаб сборной России с 2014 по 2016 год. В текущем сезоне подопечные российского специалиста занимают второе место в турнирной таблице после 18-ти сыгранных туров и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка. "Сине-бело-голубые" уступили московскому "Динамо" в первом матче 1/8 финала Кубка России со счетом 0:1.
Масалитин: трофеи "Зенита" - это заслуга Семака - он опытный человек, поигравший за границей
Экс-игрок сборной СССР Валерий Масалитин высказался о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"