Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:00
НаполиНе начат
Интер
22:45
АталантаНе начат

Кубок Англии

Новости
Челси
22:30
Лидс ЮнайтедНе начат
Вулверхэмптон
22:45
БрайтонНе начат
Ноттингем Форест
22:45
Манчестер ЮнайтедНе начат
Ливерпуль
23:00
СаутгемптонНе начат

Аршавин считает Педро лучшим приобретением "Зенита" в зимнее трансферное окно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что Педро - лучшее приобретение "Зенита" зимой и у игрока есть большой потенциал.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" провел хорошую работу в зимнее трансферное окно. Особенно отметил бы Педро. Не знаю, сможет ли он стать новым Малкомом, но потенциал у него большой", - цитирует Аршавина Sport24.

Педро перешел в "Зенит" из "Коринтианса" в зимнее трансферное окно за 9 миллионов евро. Игрок уже отличился 4-мя забитыми мячами в товарищеских матчах на зимних сборах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 18-летнего игрока в 7 миллионов евро. Напомним, что команда Сергея Семака после 18-ти сыгранных туров занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка.

Аршавин Педро Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится