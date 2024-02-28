"Зенит" провел хорошую работу в зимнее трансферное окно. Особенно отметил бы Педро. Не знаю, сможет ли он стать новым Малкомом, но потенциал у него большой", - цитирует Аршавина Sport24.
Педро перешел в "Зенит" из "Коринтианса" в зимнее трансферное окно за 9 миллионов евро. Игрок уже отличился 4-мя забитыми мячами в товарищеских матчах на зимних сборах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 18-летнего игрока в 7 миллионов евро. Напомним, что команда Сергея Семака после 18-ти сыгранных туров занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка.
Аршавин считает Педро лучшим приобретением "Зенита" в зимнее трансферное окно
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что Педро - лучшее приобретение "Зенита" зимой и у игрока есть большой потенциал.
Фото: ФК "Зенит"