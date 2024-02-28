"Динамо" продолжает погоню за лидерами – всего четыре очка отставания от "Зенита" и шесть – от "Краснодара". Так что надежды даже на первое место есть. Уверен, команда будет очень стараться набирать очки, чтобы успешно конкурировать", - цитирует Колыванова "РБ Спорт".
"Динамо" сыграет с "Локомотивом" в 19-ом туре РПЛ, ожидается, что матч посетит более 10 тысяч болельщиков. После 18-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на шесть очков. "Железнодорожники" располагаются на четвертой строчке с отставанием от "быков" в семь очков.
Колыванов: "Динамо" продолжает погоню за лидерами, есть надежды на первое место
Экс-игрок "Динамо" Игорь Колыванов высказался о второй части чемпионата для "бело-голубых".
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