Кордоба – о фразе "Фалькао к нам не поедет": не приехал – значит, не приехал

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о том, какие перспективы были бы у Фалькао, если бы он перешел в клуб РПЛ.

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«Фалькао — большой профессионал и футболист высочайшего уровня. Думаю, он правильно провел свою карьеру. Не приехал — значит, не приехал», - передает слова Кордобы « Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о том, как бы себя проявил Радамель Фалькао, если бы перешел в одних из клубов Российской Премьер-Лиги. По словам Кордобы, Фалькао точно стал бы одним из лучших форвардов РПЛ. Джон добавил, что у Радамеля были бы конкуренты, потому что когда соревнуешься с лучшими, то улучшаешь свои показатели.«Фалькао — большой профессионал и футболист высочайшего уровня. Думаю, он правильно провел свою карьеру. Не приехал — значит, не приехал», - передает слова Кордобы « СЭ ».