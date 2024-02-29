Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Атлетик
23:30
АтлетикоНе начат

Экс-игрок ЦСКА Алдонин: "Оренбург" не будет удобным соперником для "армейцев"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился рассуждениями о грядущем матче 19-го тура РПЛ между «армейцами» и «Оренбургом».
Фото: "РИА Новости"
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился своими ожиданиями от матча между «армейцами» и «Оренбургом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится 2 марта на «ВЭБ Арене». Старт противостояния назначен на 14:00 по московскому времени.

По словам Алдонина, ЦСКА будет важно начать возобновление сезона с победного матча, поэтому «красно-синие» приложат максимум усилий для осуществления данной цели. Также Алдонин отметил, что встреча продемонстрирует уровень готовности футболистов к продолжению розыгрыша РПЛ.

«Конечно, «Оренбург» трудно назвать одним из грандов нашего футбола, но он способен создать проблемы любому сопернику, и удобным для ЦСКА его не назовёшь», - передает слова Алдонина RT.

Алдонин ЦСКА Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится