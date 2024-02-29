Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился своими ожиданиями от матча между «армейцами» и «Оренбургом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится 2 марта на «ВЭБ Арене». Старт противостояния назначен на 14:00 по московскому времени.
По словам Алдонина, ЦСКА будет важно начать возобновление сезона с победного матча, поэтому «красно-синие» приложат максимум усилий для осуществления данной цели. Также Алдонин отметил, что встреча продемонстрирует уровень готовности футболистов к продолжению розыгрыша РПЛ.
«Конечно, «Оренбург» трудно назвать одним из грандов нашего футбола, но он способен создать проблемы любому сопернику, и удобным для ЦСКА его не назовёшь», - передает слова Алдонина RT.
Экс-игрок ЦСКА Алдонин: "Оренбург" не будет удобным соперником для "армейцев"
Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился рассуждениями о грядущем матче 19-го тура РПЛ между «армейцами» и «Оренбургом».
Фото: "РИА Новости"