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Sport24: четыре игрока "Спартака" не полетели на матч 19 тура РПЛ с "Зенитом"

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По данным СМИ, группа из четырёх футболистов московского "Спартака" не поехала с командой в Санкт-Петербург на предстоящий матч 19 тура чемпионата России против "Зенита".
Фото: РПЛ
Четыре игрока московского "Спартака" пропустят предстоящую выездную игру 19 тура Российской премьер-лиги с "Зенитом" и не вылетели с командой в Санкт-Петербург, сообщают СМИ.

По данным источника, в Москве остались дисквалифицированный из-за четвёртой жёлтой карточки полузащитник Наиль Умяров, недавно восстановившийся после травмы левый защитник Томаш Тавареш, а также ещё не вернувшиеся в строй после повреждений опорный хавбек Руслан Литвинов и вингер Тео Бонгонда.

Матч 19 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" пройдёт 2 марта и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Источник: Sport24

Спартак Зенит Тавареш Бонгонда Литвинов Умяров
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