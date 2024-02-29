Четыре игрока московского "Спартака" пропустят предстоящую выездную игру 19 тура Российской премьер-лиги с "Зенитом" и не вылетели с командой в Санкт-Петербург, сообщают СМИ.
По данным источника, в Москве остались дисквалифицированный из-за четвёртой жёлтой карточки полузащитник Наиль Умяров, недавно восстановившийся после травмы левый защитник Томаш Тавареш, а также ещё не вернувшиеся в строй после повреждений опорный хавбек Руслан Литвинов и вингер Тео Бонгонда.
Матч 19 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" пройдёт 2 марта и начнётся в 19:30 по московскому времени.
Источник: Sport24
Sport24: четыре игрока "Спартака" не полетели на матч 19 тура РПЛ с "Зенитом"
По данным СМИ, группа из четырёх футболистов московского "Спартака" не поехала с командой в Санкт-Петербург на предстоящий матч 19 тура чемпионата России против "Зенита".
Фото: РПЛ