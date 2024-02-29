- Карасёв для этой встречи - оптимальный выбор? Абсолютно. Возможно, ещё рассматривали Кукуяна, я бы тоже его рассмотрел. Здесь нужен принципиально жёсткий арбитр с авторитетом у игроков. У этих двух рефери из тех, кто может работать на этом матче, есть всё для этого. Кукуян у Карасёва на ВАР, поэтому вот два арбитра, они и работают, - передаёт слова Федотова Metaratings.ru.
Ранее официальный телеграм-канал РФС опубликовал все судейские назначения на матчи 19 тура Российской премьер-лиги. Главным рефери встречи "Зенита" и московского "Спартака" в Санкт-Петербурге назначен Сергей Карасёв из Москвы, в качестве ВАР ему будет помогать Павел Кукуян из Сочи.
Матч "Зенит" - "Спартак" пройдёт в субботу 2 марта и начнётся в 19:30 по московскому времени.
Карасёв назначен главным рефери матча "Зенит" - "Спартак". Стали известны все судейские бригады 19 тура РПЛ
Федотов - о назначении Карасёва на "Зенит" - "Спартак": нужен принципиально жёсткий арбитр с авторитетом у игроков
Экс-арбитр РПЛ Игроь Федотов прокомментировал назначение главным рефери матча 19 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" Сергея Карасёва.
Фото: РПЛ