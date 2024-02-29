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Игрок "Динамо" Карраскаль: Тюкавин может заиграть в европейском топ-чемпионате

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Игрок «Динамо» Хорхе Карраскаль поделился мнением относительно возможностей нападающего команды Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о способностях нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина выступать в лучших чемпионатах Европы. По словам Карраскаля, Тюкавин является очень хорошим игроком, обладающим высоким уровнем техники, менталитетом и характером.

«В ближайшем будущем Тюкавин точно мог бы заиграть в европейском топ?чемпионате. А сейчас важно, чтобы он помог «Динамо» добиться результатов», - передает слова Карраскаля «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин провел в составе «Динамо» 23 матча, в которых смог отличиться 9 результативными ударами и 6 голевыми передачами.

Карраскаль Тюкавин Динамо
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