«Спартак» рискует провести домашний матч 20-го тура РПЛ против «Факела» на чужом поле из-за решения комиссии РПЛ о неудовлетворительном состоянии газона на стадионе «Лукоил Арена». По информации «РБ Спорт», данное противостояние состоится на «Химки-Арена».
В свою очередь «Матч ТВ» считает, что «Спартак» проведет матч в «Лужниках». Ранее пресс-служба «красно-белых» сообщила о том, что перекомиссия состояния газона на «Лужники Арена» состоится в начале марта.
Напомним, что Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей сообщила о несоответствии состояния газона на «Лукоил Арене» регламенту чемпионата.
СМИ: "Спартак" сыграет с "Факелом" на "Лужниках" или в Химках
Из-за состояния поля на «Лукоил Арене» «Спартак» может провести матч 20-го тура РПЛ против «Факела» на чужом стадионе.
Фото: Sport24