Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Атлетик
23:30
АтлетикоНе начат

СМИ: "Спартак" сыграет с "Факелом" на "Лужниках" или в Химках

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Из-за состояния поля на «Лукоил Арене» «Спартак» может провести матч 20-го тура РПЛ против «Факела» на чужом стадионе.
Фото: Sport24
«Спартак» рискует провести домашний матч 20-го тура РПЛ против «Факела» на чужом поле из-за решения комиссии РПЛ о неудовлетворительном состоянии газона на стадионе «Лукоил Арена». По информации «РБ Спорт», данное противостояние состоится на «Химки-Арена».

В свою очередь «Матч ТВ» считает, что «Спартак» проведет матч в «Лужниках». Ранее пресс-служба «красно-белых» сообщила о том, что перекомиссия состояния газона на «Лужники Арена» состоится в начале марта.

Напомним, что Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей сообщила о несоответствии состояния газона на «Лукоил Арене» регламенту чемпионата.

Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится