— Хорошие, как и с остальными партнерами. Никаких конфликтов. Я много раз говорил: если Джикия будет играть, и при этом команде будет хорошо и будут победы, для меня не будет проблемой оставаться на скамейке. Все мы в “Спартаке” для того, чтобы помогать команде выигрывать.
Ранее Гильермо Абаскаль, главный тренер московского “Спартака”, сообщил о том, что он не намерен использовать в стартовом составе команды одновременно двух левоногих защитников – Георгия Джикию и Срджана Бабича. Вадим Шпинев, агент российского игрока, назвал Срджана медлительным футболистом.
Напомним, действующий трудовой договор Джикии с московским “Спартаком” рассчитан до лета 2024 года. Будущее российского защитника в стане красно-белых по-прежнему остается под вопросом.
Источник: Sport24
Бабич: для меня не проблема оставаться на скамейке, если Джикия будет играть и будут победы
Защитник “Спартака” Срджан Бабич ответил на вопрос о том, какие у него отношения с одноклубником Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"