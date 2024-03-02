— Мне есть с чем сравнить — четыре года в Испании и много лет в Сербии. На мой взгляд, дешевле всего в России.
Напомним, Срджан Бабич является футболистом сборной Сербии по футболу. Прошлым летом он перебрался из испанской “Альмерии” в московский “Спартак”. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2026 года.
Источник: Sport24
Защитник “Спартака” Бабич: в России жить дешевле, чем в Испании и Сербии
Сербский защитник “Спартака” Срджан Бабич сравнил российские цены с испанскими и сербскими.
Фото: ФК "Спартак"