- Кого бы отметил среди троих новичков "Ростова"? Сейчас пока сложно кого-то отметить, только начались официальные матчи. Дальше будем смотреть. Надеюсь, все вольются хорошо и будут показывать уровень. Никогда не задумывался, что в моей команде будет играть Роналдо, но получилось так, - передаёт слова Комарова "РБ Спорт".
Зимой 2024 года "Ростов" пополнил состав тремя новичками-легионерами - бразильским вингером Роналдо, ивуарийским центральным защитником Умаром Сако и египетским левым и центральным защитником Эядом Аль-Аскалани.
В матче 19 тура Российской премьер-лиги "Ростов" обыграл со счётом 2:0 самарские "Крылья Советов". Второй гол жёлто-синих записал на свой счёт вингер Иван Комаров, которому ассистировал Роналдо. Этот гол стал первым для россиянина, а ассист первым для бразильца в РПЛ.
Вингер "Ростова" Иван Комаров: никогда не задумывался, что в моей команде будет играть Роналдо, но получилось так
Атакующий полузащитник "Ростова" Иван Комаров высказался о легионерах-новичках жёлто-синих.
Фото: ФК "Ростов"