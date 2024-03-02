"Не сказать, что у нас в защите были проблемы. Со стороны соперника я не помню опасных моментов. Сегодня в защите мы сыграли хорошо. Мы были лучше соперника, но тяжело играть против команды, у которой десять человек стоят за линией мяча", - сказал Ивич.
"Краснодар" упустил победу в матче с "Рубином" на последних минутах. Защитник "Рубина" Рустам Ашурматов ответил на гол Олусегуна и принес своей команде ничью. "Краснодар" набрал 39-е очка в текущем розыгрыше РПЛ и увеличил отрыв от "Зенита" до 3-х очков.
В случае победы над московским "Спартаком" санкт-петербургский клуб сравняется по очкам с "быками" и обойдет их в таблице по дополнительным показателям.
Источник: "Матч ТВ"
Наставник "Краснодара" Ивич: я не помню опасных моментов со стороны "Рубина"
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал результат матча своей команды против "Рубина" в 19-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"