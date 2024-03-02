Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Краснодар
1 - 1 1 1
РубинЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
1 - 0 1 0
ТорпедоЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Динамо МхЗавершен
Ленинградец
0 - 0 0 0
КАМАЗЗавершен
Кубань
0 - 2 0 2
ШинникЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ВулверхэмптонЗавершен
Фулхэм
3 - 0 3 0
БрайтонЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Тоттенхэм
3 - 1 3 1
Кристал ПэласЗавершен
Эвертон
1 - 3 1 3
Вест ХэмЗавершен
Брентфорд
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Лутон Таун
2 - 2 2 2
Астон Вилла2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
3 - 2 3 2
Реал СосьедадЗавершен
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
КадисЗавершен
Хетафе
3 - 3 3 3
Лас-Пальмас2 тайм
Валенсия
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
1 - 1 1 1
СалернитанаЗавершен
Монца
1 - 4 1 4
РомаЗавершен
Торино
22:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
1 - 1 1 1
Боруссия МЗавершен
Дармштадт
0 - 6 0 6
АугсбургЗавершен
Хайденхайм
1 - 2 1 2
АйнтрахтЗавершен
Унион
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Бохум
1 - 4 1 4
РБ ЛейпцигЗавершен
Вольфсбург
2 - 3 2 3
Штутгарт2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
0 - 1 0 1
ЛилльЗавершен
Клермон
23:00
МарсельНе начат

Наставник "Краснодара" Ивич: я не помню опасных моментов со стороны "Рубина"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал результат матча своей команды против "Рубина" в 19-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Не сказать, что у нас в защите были проблемы. Со стороны соперника я не помню опасных моментов. Сегодня в защите мы сыграли хорошо. Мы были лучше соперника, но тяжело играть против команды, у которой десять человек стоят за линией мяча", - сказал Ивич.

"Краснодар" упустил победу в матче с "Рубином" на последних минутах. Защитник "Рубина" Рустам Ашурматов ответил на гол Олусегуна и принес своей команде ничью. "Краснодар" набрал 39-е очка в текущем розыгрыше РПЛ и увеличил отрыв от "Зенита" до 3-х очков.

В случае победы над московским "Спартаком" санкт-петербургский клуб сравняется по очкам с "быками" и обойдет их в таблице по дополнительным показателям.

Источник: "Матч ТВ"

Ивич Краснодар Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится