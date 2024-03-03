Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
ЛокомотивЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
СочиПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Акрон
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Арсенал Тула
2 - 0 2 0
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
3 - 0 3 0
АланияЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бёрнли
0 - 2 0 2
БорнмутЗавершен
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Манчестер Юнайтед2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
5 - 1 5 1
ГранадаЗавершен
Атлетико
2 - 1 2 1
Бетис2 тайм
Мальорка
20:30
ЖиронаНе начат
Атлетик
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
1 - 0 1 0
СассуолоЗавершен
Фрозиноне
1 - 1 1 1
ЛеччеЗавершен
Эмполи
0 - 1 0 1
КальяриЗавершен
Аталанта
20:00
БолоньяНе начат
Наполи
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
0 - 2 0 2
БайерЗавершен
Хоффенхайм
1 - 0 1 0
Вердер1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
2 - 1 2 1
НиццаЗавершен
Монпелье
2 - 2 2 2
СтрасбургЗавершен
Брест
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Нант
0 - 2 0 2
МетцЗавершен
Ренн
0 - 0 0 0
Лорьян1 тайм
Лион
22:45
ЛансНе начат

"Оренбург" не будет делать российское гражданство Мансилье и Вере

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что клуб решил не заниматься вопросом получения российского паспорта для аргентинских игроков команды Брайана Мансильи и Лукаса Веры.
Фото: "Матч ТВ"
"Мы разговаривали с футболистами. Решили как бы не делать, потому что нет смысла, ведь быстро сделать нет ресурса, а делать по правилам очень долго", - приводит ТАСС слова Андреева.

Центральный полузащитник Лукас Вера перешел в "Оренбург" летом 2022 года. В этом сезоне хавбек сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и сделал 4 результативных ассиста. Левый вингер Мансилья присоединился к оренбургскому клубу в июле прошлого года. В его активе 2+3 по системе гол плюс пас в 18 играх.

Андреев Оренбург Мансилья Вера
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится