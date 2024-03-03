"Мы разговаривали с футболистами. Решили как бы не делать, потому что нет смысла, ведь быстро сделать нет ресурса, а делать по правилам очень долго", - приводит ТАСС слова Андреева.
Центральный полузащитник Лукас Вера перешел в "Оренбург" летом 2022 года. В этом сезоне хавбек сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и сделал 4 результативных ассиста. Левый вингер Мансилья присоединился к оренбургскому клубу в июле прошлого года. В его активе 2+3 по системе гол плюс пас в 18 играх.
"Оренбург" не будет делать российское гражданство Мансилье и Вере
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что клуб решил не заниматься вопросом получения российского паспорта для аргентинских игроков команды Брайана Мансильи и Лукаса Веры.
Фото: "Матч ТВ"