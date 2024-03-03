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Кобелев: "Динамо" - участник чемпионской гонки. Следующий тур может приблизить их к этой цели

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Бывший наставник московского "Динамо" Андрей Кобелев оценил победу своей бывшей команды над "Локомотивом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Футболисты вышли в хорошем физическом состоянии после перерыва и в целом выглядели предпочтительнее своих соперников. Команда полностью переиграла "Локомотив", особенно в первом тайме. На мой взгляд, Денис Макаров сейчас довольно неплохо выглядит, он не боится идти в обыгрыш, разгоняет атаки и отдаёт передачи на партнёров. "Динамо" - полноценный участник чемпионской гонки, и следующий тур может ещё больше приблизить команду к этой цели", - сказал Кобелев.

Московское "Динамо" одержало победу над "Локомотивом" в первом столичном дерби в 2024-м году. "Бело-голубые" сохранили за собой 3-е место в таблице чемпионата и сократили отставание от "Зенита" и "Краснодара" до 2-х и 4-х очков. Оба лидера сезона в первом туре после зимней паузы потеряли очки. "Краснодар" сыграл вничью с "Рубином", а "Зенит" - со "Спартаком".

Ранее главный тренер "Динамо" Марцел Личка оценил перспективы участия "Динамо" в чемпионской гонке и заявил, что был бы рад решать судьбу золотых медалей в очном матче с "Краснодаром" (30-й тур). В следующем туре "Динамо" примет на своем поле "Ахмат". Игра состоится 9-го марта.

Источник: "RT"

Динамо Кобелев
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