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Угальде: "Спартак" - клуб уровня Лиги Чемпионов, верю, что скоро нас вернут

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Новичок "Спартака" Манфред Угальде заявил, что ждет возвращения своей команды в Лигу Чемпионов.
Фото: "Матч ТВ"
"Спартак" - команда уровня Лиги чемпионов. Наш клуб часто играл в этом турнире, но сейчас, к сожалению, мы дисквалифицированы. Я верю, что скоро нас вернут на европейскую арену, и мы будем играть в Лиге чемпионов", - цитирует Угальде источник.

Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" из нидерландского "Твенте" за 13 миллионов евро. В случае активации дополнительных бонусов, сумма трансфера может составить 15 миллионов. Форвард сборной Коста-Рики дебютировал за "Спартак" в официальных матчах, выйдя на поле в игре 19-го тура против "Зенита" в Санкт-Петербурге. Угальде отыграл 90 минут и был признан игроком матча.

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Лига чемпионов Угальде
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