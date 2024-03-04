"Почему я так и не перешел в "Локомотив"? Мы с агентом обо всем договорились, после игры против "Сочи" в декабре я должен был пройти медосмотр в "Локомотиве". Но после матча я понял, что клубы не уладили все вопросы между собой, не договорились", - цитирует Веру "РБ Спорт".
В зимнее трансферное окно Вера мог перейти в московский "Локомотив", однако клубы не договорились о графике платежей. В текущем сезоне полузащитник провел за "Оренбург" 19 матчей и отличился одним забитым голом и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего аргентинца в 3 миллиона евро. После 19-ти сыгранных туров команда Деограсии занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата.
Вера: после игры против "Сочи" в декабре я должен был пройти медосмотр в "Локомотиве"
Полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера рассказал о сорвавшемся трансфере в "Локомотив".
Фото: ФК "Оренбург"