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Морено: я пристально следил за российским чемпионатом три года назад, смотрел матчи "Зенита"

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Главный тренер "Сочи" Роберто Морено рассказал о том, что следил за РПЛ три года назад.
Фото: ФК "Сочи"
"Я пристально следил за российским чемпионатом три года назад, отсматривал некоторые команды. Когда я ушёл из "Монако", я какое-то время жил в Милане. И прекрасно помню, что тогда смотрел матчи "Зенита". Тренер должен быть в курсе трендов и реалий. Я всегда считал РПЛ конкурентоспособным чемпионатом, он таковым и остаётся", - цитирует Морено "Чемпионат".

Морено возглавил "Сочи" в декабре 2023 года, ранее испанский специалист работал в сборной Испании, "Монако", "Гранаде" и "Барселоне". Южане сыграли вничью с "Балтикой" 0:0 в 19-м туре РПЛ. После 19-ти сыгранных туров команда Роберто Морено занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 12 очков. "Сочи" сыграет с "Локомотивом", который занимает пятом место, в 20-м туре РПЛ.

Сочи Морено Зенит
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