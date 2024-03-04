"Вчера "Локомотив" смотрелся так, будто команда провела уже 15 матчей. "Динамо" выглядело очень свежо. Вроде во втором тайме игра улучшилась. С одной стороны, это хорошо, с другой — это говорит о том, что тренер не угадал с составом. Неужели нельзя было увидеть то, что Дзюба не готов к сезону? Он вчера не совершил ни одного нормального действия. Из-за этого "Локомотив" играл вдесятером", - цитирует Наумова "РБ Спорт".
Вчера, 3-го марта московский "Локомотив" уступил "Динамо" со счетом 1:2 в матче 19-го тура РПЛ. Артем Дзюба начал игру с первых минут и был заменен сразу же после перерыва. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 21 матч и отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами.
После 19-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Благодаря победе "Динамо" сократило отставание от "быков" до четырех очков.
Наумов: неужели нельзя было увидеть то, что Дзюба не готов к сезону? Из-за этого "Локомотив" играл вдесятером
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о поражении "железнодорожников" московскому "Динамо" (1:2).
Фото: ФК "Локомотив"