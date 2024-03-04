"В одном классическом произведении говорилось: "Ожидание смерти хуже самой смерти". Так и здесь. Всё равно за содеянное придётся отвечать. Пока мы видим только одно - без Промеса и Абаскаля "Спартак" выступил неплохо. Может быть, ещё разок попробовать без этих двоих сыграть? Тогда вопрос сам собой отпадёт. Может, это и есть ключ к успеху! Двоих на выход - резкий взлёт наверх", - сказал Червиченко.
Ранее в СМИ появилась информация, что лидер атак московского "Спартака" Квинси Промес может вернуться в команду. Напомним, в Нидерландах футболист приговорен к 7.5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и драку с использованием холодного оружия. Прямо сейчас Промес находится в ОАЭ, где его обвиняют в побеге с места ДТП. Игрок был задержан в аэропорту Дубая.
По данным источников, Промес скорее всего избежит тюремного срока в ОАЭ и будет вынужден заплатить штраф. После этого футболист вернется в Москву. Промес не принимал участие в матче 19-го тура РПЛ против "Зенита". Также отсутствовал главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль. Испанец был дисквалифицирован и не поехал с командой в Петербург. "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" (0:0) и поднялся на 4-ю строчку в таблице РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко: без Промеса и Абаскаля "Спартак" выступил неплохо. Может, ещё попробовать?
Экс-президент "Спартака" Игорь Червиченко прокомментировал слухи о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию
Фото: ФК "Спартак"