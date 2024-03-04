"Еще многие клубы смогут вступить в эту гонку, потому что и "Зенит", и "Краснодар", как мы видим по первым играм, не так сильны, что должны уйти вперед. Поэтому я надеюсь, что московские клубы, не только "Динамо", подтянутся и составят конкуренцию лидерам, и у нас будет такая же концовка, как в Английской премьер-лиге, где пара очков решает исход чемпионата", - заявил Булыкин.
По итогам 19-ти туров РПЛ возглавляет чемпионскую гонку "Краснодар". На счету "горожан" 39 очков. На 2 меньше - у действующего чемпиона, "Зенита". Московское "Динамо", в свою очередь, отстает на 2 очка от "Зенита" и занимает 3-е место. Московские "Спартак" и "Локомотив" замыкают Топ-5 чемпионата - у обеих команд по 31 очку.
В 20-м туре московские "Динамо", "Локомотив" и "Спартак" играют на своем поле, соответственно, с "Ахматом", "Сочи" и "Факелом". "Зенит" и "Краснодар" отправляются на выезд к "Уралу" и "Ростову".
Источник: "Евро-футбол"
Булыкин: московские клубы подтянутся к "Краснодару" и "Зениту", и у нас будет концовка, как в Англии
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин предположил, какой будет чемпионская гонка в РПЛ за 11 туров до финиша.
Фото: официальный сайт "Локомотива"