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Президент "Оренбурга" Еремякин: для нас этот трансфер, наверное, был выгоден. Мы хотели продать Веру

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал о сорвавшемся трансфере Лукаса Веры в "Локомотив".
Фото: ФК "Оренбург"
"Для нас этот трансфер, наверное, был выгоден. Мы хотели его продать. Но переговоры в таком варианте, в котором они были, неприемлемы. Сначала договариваемся о цене, все идет хорошо. Потом клуб договаривается о личных условиях с игроком, а затем включают обратный ход", - цитирует Еремякина "РБ Спорт".

Ранее Лукас Вера рассказал о том, что должен был пройти медосмотр в "Локомотиве" после матча с "Сочи", однако переход сорвался из-за того, что клубы не договорились о графике платежей. В текущем сезоне полузащитник провел за "Оренбург" 19 матчей и отличился одним забитым голом и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего аргентинца в 3 миллиона евро. После 19-ти сыгранных туров команда Деограсии занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата.

Оренбург Локомотив Вера
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