- Прикольнулись, что ЦСКА на месте. С Ермаковым мы не так давно расстались, а с Марой регулярно поддерживаем общение после его ухода в "Локо". В принципе, как будто и не расставались. Конечно, мне от этого легче. Я давно знаю парней, они провели здесь какое-то время и успели больше меня адаптироваться. Они достаточно много помогают и являются такими проводниками в знакомстве с командой, - передаёт слова Кучаева "Чемпионат".
25-летний атакующий полузащитник Константин Кучаев 22 февраля 2024 года перешёл на правах свободного агента из московского ЦСКА, воспитанником которого является, в "Пари Нижний Новгород". В текущем сезоне на его счету 15 матчей во всех турнирах за красно-синих без результативных действий, а также 1 матч РПЛ за "Пари НН", в котором Константин отметился голевым пасом.
В составе волжан выступает 21-летний атакующий хавбек Никита Ермаков, перешедший в январе 2024 года из ЦСКА на правах аренды до конца сезона, а также воспитанник "армейцев" 24-летний опорный полузащитник Константин Марадишвили, который также в январе перешёл в "Пари НН" из "Локомотива" на правах аренды до конца сезона-2024/2025.
Кучаев: в "Пари НН" Ермаков и Марадишвили прикольнулись, что ЦСКА на месте
Экс-хавбек ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как его встретили бывшие одноклубники после перехода в "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"