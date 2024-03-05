- Как мне дебют Угальде? В движении неплохой, но он забил? Нет. Нападающего ценят по забитым голам. По одной игре сложно что-то говорить, надо ещё посмотреть. Педро? Неплохой игрок, но когда Вагнер Лав, Витсель или Халк приезжали в Россию, сразу был виден уровень. Здесь такого нет. Педро - хороший, добротный игрок, но не суперзвезда, - приводит слова Сафонова Metaratings.ru.
21-летний нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде перешёл в московский "Спартак" из голландского "Твенте" в январе 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро. 18-летний бразильский вингер Педро также в январе 2024 года перебрался в "Зенит" из "Коринтианса" за 9 миллионов евро.
В матче 19 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" (0:0), Угальде вышел в стартовом составе и провёл весь матч, Педро появился на поле на 70-й минуте.
Агент Сафонов: Угальде неплох, но забил ли он за "Спартак"? Педро - добротный игрок "Зенита", но не суперзвезда
Футбольный агент Алексей Сафонов оценил дебют в РПЛ нападающего "Спартака" Манфреда Угальде и вингера "Зенита" Педро.
Фото: ФК "Зенит"