— Абаскаль объяснил решение уехать в Москву? Да. Конечно. Все было хорошо. Мы поговорили и все поняли, – цитирует Хлусевича Sport24.
Напомним, 2 марта 2024 года петербургский “Зенит” сыграл с московским “Спартаком”. Данная встреча была проведена в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Она завершилась ничейным результатом (0:0). Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на игру. Он прибыл в Санкт-Петербург и мог оказаться на стадионе “Газпром Арена”. Однако в день встречи испанец принял решение отправиться на клубную базу в Москву.
Хлусевич – о решении Абаскаля уехать из Санкт-Петербурга: мы поговорили и все поняли
Защитник “Спартака” Даниил Хлусевич высказался о решении главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля в день выездного матча с “Зенитом” уехать из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Спартак"