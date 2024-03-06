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Защитник "Оренбурга" Адамов: считаю, что я достоин быть в сборной России

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Защитник "Оренбурга" Арсен Адамов прокомментировал включение в расширенный список сборной России на мартовский сбор.
Фото: ФК "Оренбург"
- Считаю, что я достоин быть в сборной. Конечно, понимаю, что для того, чтобы играть в сборной, нужно не просто играть, а играть хорошо. Просто нужно получать больше игровой практики, чтобы получить вызов в сборную. Сейчас я кайфую оттого, что играю много и хорошо.

Напомним, тренерский штаб сборной России включил в расширенный список сборной России на мартовский сбор правого защитника "Зенита" Арсена Адамова, выступающий за "Оренбург" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 17 матчах за оренбуржцев, в которых отметился двумя голевыми передачами. В составе "Зенита" Адамов провел на поле всего 637 минут и отдал два ассиста в 21 игре.

Источник: "СЭ"

Адамов Оренбург Сборная России
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