Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался о грядущем противостоянии в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «красно-синими» и «Крыльями Советов». По словам Пономарева, ЦСКА сыграли невразумительно в матче 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1). Также Пономарев добавил, что в том матче он не увидел слаженных действий от футболистов «армейцев».
«Так что можно было даже на сборы не ездить, а сидеть дома и с такой игрой выходить на поле в матчах. Это просто безобразие. «Крылья», конечно, в последнем матче проиграли, и тем не менее все?таки по игре хоть что?то показали. Так что ЦСКА придется нелегко. Если 0:0 сыграют, будет здорово», - передает слова Пономарева «Матч ТВ».
Пономарев – о матче "Крылья Советов" – ЦСКА: если сыграют 0:0, будет здорово
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мыслями о грядущем матче 20-го тура РПЛ между «армейцами» и «Крыльями Советов».
Фото: ria56.ru