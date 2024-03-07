Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Карабах
2 - 0 2 0
БайерПерерыв
Спарта
0 - 3 0 3
ЛиверпульПерерыв
Рома
2 - 0 2 0
Брайтон1 тайм
Фрайбург
23:00
Вест ХэмНе начат
Бенфика
23:00
РейнджерсНе начат
Милан
23:00
СлавияНе начат
Марсель
23:00
ВильярреалНе начат

Лига конференций УЕФА

Мольде
1 - 0 1 0
БрюггеПерерыв
Аякс
0 - 0 0 0
Астон ВиллаПерерыв
Олимпиакос
1 - 3 1 3
Маккаби1 тайм
Штурм Грац
0 - 1 0 1
Лилль1 тайм
Динамо Загреб
23:00
ПАОКНе начат
Серветт
23:00
Виктория ПНе начат
Маккаби Хайфа
23:00
ФиорентинаНе начат
Юнион
23:00
ФенербахчеНе начат

Пономарев – о матче "Крылья Советов" – ЦСКА: если сыграют 0:0, будет здорово

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мыслями о грядущем матче 20-го тура РПЛ между «армейцами» и «Крыльями Советов».
Фото: ria56.ru
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался о грядущем противостоянии в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «красно-синими» и «Крыльями Советов». По словам Пономарева, ЦСКА сыграли невразумительно в матче 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1). Также Пономарев добавил, что в том матче он не увидел слаженных действий от футболистов «армейцев».

«Так что можно было даже на сборы не ездить, а сидеть дома и с такой игрой выходить на поле в матчах. Это просто безобразие. «Крылья», конечно, в последнем матче проиграли, и тем не менее все?таки по игре хоть что?то показали. Так что ЦСКА придется нелегко. Если 0:0 сыграют, будет здорово», - передает слова Пономарева «Матч ТВ».

Пономарев ЦСКА Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится