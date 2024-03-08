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Агент - о переходе Кучаева из ЦСКА в "Пари НН": мы пошли туда, где нас очень ждали

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Агент хавбека Константина Кучаева Александр Клюев прокомментировал переход своего клиента из ЦСКА в "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"
"Мы пошли в клуб, руководство которого было очень заинтересовано в Косте. Главный тренер Сергей Николаевич Юран лично проявлял заинтересованность. Мы пошли туда, где нас очень ждали", - цитирует агента "Матч ТВ".

"Пари Нижний Новгород" официально объявил о трансфере центрального полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева в феврале этого года. Стороны заключили соглашение до конца нынешнего сезона.

Кучаев выступал за основной состав ЦСКА с 2017 года. В составе "армейцев" футболист становился обладателем Кубка России и трижды выигрывал серебряные медали чемпионата страны. На счету 25?летнего хавбека 153 матча за столичный клуб, в которых он и забил 11 голов. В этом сезоне Кучаев выходил на поле в 16 играх и за 576 минут игрового времени. Отметим, что футболист отличился голевым ассистом в первом же матче за нижегородцев.

Кучаев Нижний Новгород ЦСКА
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