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В "Урале" не будет повышенных премиальных за победу над "Зенитом"

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Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что игрокам не положены повышенные выплаты за победу в матче 20-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: Sport24
"Предусмотрены ли повышенные премиальные за победу над "Зенитом"? Нет, конечно! Что вы какой-то ерундой занимаетесь? У нас за каждую игру дают 3 очка, будь то "Зенит", "Спартак", ЦСКА", - цитирует Иванова "РБ Спорт".

Матч 20-го тура российской Премьер-лиги между "Уралом" и "Зенитом" состоится в Екатеринбурге в субботу, 9 марта. Начало встречи в 14:00 по московскому времени. Главный арбитр - Павел Кукуян.

В преддверие очного поединка "Зенит" с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Краснодара" на два балла. "Урал" набрал 19 очков в таком же количестве сыгранных матчей и располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й строчке. От безопасного 12-го места уральцев отделяет на данный момент один балл.

Урал Зенит Иванов Г
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