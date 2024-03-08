"Предусмотрены ли повышенные премиальные за победу над "Зенитом"? Нет, конечно! Что вы какой-то ерундой занимаетесь? У нас за каждую игру дают 3 очка, будь то "Зенит", "Спартак", ЦСКА", - цитирует Иванова "РБ Спорт".
Матч 20-го тура российской Премьер-лиги между "Уралом" и "Зенитом" состоится в Екатеринбурге в субботу, 9 марта. Начало встречи в 14:00 по московскому времени. Главный арбитр - Павел Кукуян.
В преддверие очного поединка "Зенит" с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Краснодара" на два балла. "Урал" набрал 19 очков в таком же количестве сыгранных матчей и располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й строчке. От безопасного 12-го места уральцев отделяет на данный момент один балл.
В "Урале" не будет повышенных премиальных за победу над "Зенитом"
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что игрокам не положены повышенные выплаты за победу в матче 20-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: Sport24