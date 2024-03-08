"Динамо" все время билось за верхние позиции, вспомните, как они сражались с "Зенитом". У команды сейчас хорошие шансы не только на третье место, но и на чемпионство. И "Зенит", и "Краснодар" будут терять очки. Победа над "Локомотивом" для "Динамо" очень важна, поскольку она дает психологическое преимущество", - цитирует Булыкина "Матч ТВ".
Напомним, что московское "Динамо" одержало победу над "Локомотивом" в матче 19-го тура со счетом 2:1. В 20-м туре команда Марцела Лички сыграет с "Ахматом" на домашнем стадионе. После 19-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. Команда Сергея Семака располагается на второй строчке и отстает от лидера на два очка. В зимнее трансферное окно московский клуб не совершил ни одного трансфера, однако клуб покинул Даниил Лесовой, который присоединился к "Маккаби Хайфа".
Булыкин: у "Динамо" сейчас хорошие шансы не только на третье место, но и на чемпионство
Экс-игрок "Динамо" Дмитрий Булыкин заявил, что у "бело-голубых" есть шансы на чемпионство в РПЛ.
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