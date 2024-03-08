"Давайте смотреть правде в глаза: ничья с "Зенитом" в Санкт-Петербурге никак не приближает "Спартак" к чемпионству. Если бы они еще обыграли "сине-бело-голубых", то можно было бы понять разговоры о возвращении в чемпионскую гонку и все в этом духе. Но случилась ничья, турнирные расклады никак не изменились. Чемпионство "Спартака" в этом сезоне - что-то из области фантастики", - сказал Мостовой.
Московский "Спартак" не проиграл действующему чемпиону страны "Зениту" в первом официальном матче 2024-го года. Игра 19-го тура РПЛ завершилась со счетом 0:0. В предстоящие выходные "красно-белые" примут на своем поле воронежский "Факел". Игра будет завершать программу 20-го тура российской Премьер-лиги.
После 19-ти сыгранных матчей "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 31-м очком. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: чемпионство "Спартака" - что-то из области фантастики
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возвращении "Спартака" в чемпионскую гонку после ничьи с "Зенитом" в 19-м туре РПЛ.
Фото: Global Look Press