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Карпин: "Краснодар" ничем не удивил

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Главный тренер "Ростова" поделился впечатлениями от победы его подопечных над лидером чемпионата "Краснодаром" в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Содержание игры было хорошим. До второго гола. Потом… психология. Все по-другому стали делать, какая-то боязнь появилась не пропустить. Удивил ли чем-то "Краснодар"? Нет", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

"Ростов" одержал победу над "Краснодаром" в матче 20-го тура российской Премьер-лиги со счетом 2:1. Оба гола в составе "Ростова" записал на свой счет иранский полузащитник Мохаммед Мохеби. Единственный гол "Краснодара" забил колумбийский нападающий Джон Кордоба. С начала второго тайма "быки" играли в меньшинстве после удаления.

Карпин Краснодар Ростов
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