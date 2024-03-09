Денис Колодин стал новым главным тренером ЛФК “Рома”

Бывший футболист сборной России Денис Колодин стал новым главным тренером ЛФК “Рома”.

Фото: ФК "Динамо"

О назначении Колодина на пост рулевого медийной команды в своих социальных сетях сообщил блогер Ромарой, который является создателем “Ромы”. Отметим, что Денис ранее уже работал в данном коллективе. Он тренировал ЛФК “Рома” на МКС-2020.



Напомним, Денис Колодин завершил свою карьеру в профессиональном футболе в 2017 году. В 2018 году он начал карьеру тренера. Колодин успел поработать в таких клубах, как “Кызыл-Жаре”, “Актобе” и “Елимай”.